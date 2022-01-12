بعد الخطأ التحكيمي الكارثي.. فضيحة جديدة في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تتواصل الفضائح في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، وهذه المرة قبل انطلاق مباراة موريتانيا وجامبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في البطولة القارية.

وشهدت المباراة خطأ فادح في التنظيم عند عزف النشيدين الوطنيين لكل من موريتانيا وجامبيا.

وبعد الإعلان عن عزف النشيد الوطني لموريتانيا، فوجئ المنتخب الموريتاني بعزف النشيد القديم بدلاً من النشيد الحالي، مما اضطر المنظمين لإيقاف النشيد، ومحاولة تشغيل النشيد الجديد.

وفشل منظمو المباراة في تشغيل النشيد الجديد، ليقوم بعض لاعبي المنتخب الموريتاني والجهاز الفني بترديد النشيد الجديد دون مرافقة التسجيل الموسيقي.

يأتي هذا بعد ساعة تقريباً من الفضيحة التحكيمية الكارثية في مباراة تونس ومالي، والتي اضطرت المنظمين لتأجيل مباراة موريتانيا وجامبيا لمدة 45 دقيقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد قام بتغيير حكم الساحة في المباراة بيرنارد كاميل بالحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي كان مكلفاً بإدارة غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، وذلك بعد إصابة الحكم الأصلي بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الكاميرون تستضيف النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.