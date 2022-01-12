شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أنهاء أزمة الـ "VAR " فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً مع مسؤلي الشركة المختصة بتقنية الـفيديو لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر " VAR " و رأس الاجتماع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حازم إمام و محمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد و وليد العطار المدير التنفيذي. كما حرص النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على حضور الاجتماع وإبداء ملاحظات الرابطة في هذا ملف تقنية الفيدو المثيرة للجدل .

ومن جانب أخر سادت حالة من الاستياء تسيطر علي اتحاد الكرة الحالي بسبب بعض البنود الغريبة الموجود في عقود المدربين الأجانب في اتحاد الكرة على رأسهم البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة، والذي لم يقدم أي جديد في عمله بالجبلاية منذ توليه المهمة في ابريل الماضي .

وضع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقة باتحاد الكرة بند يمنح البرتغالي نيلو فينجادا راتبه حتى شهر مايو المقبل في حالة رغبة اتحاد الكرة الحالي في إنهاء عمله في اي وقت وحصوله على راتبه كاملا حتى نهاية عقده في مايو المقبل والذي يصل إلى 35 ألف دولار شهريا بخلاف السكن والسيارة الجديدة التي تم شرائها له منذ فترة .

في سياق مغاير تسبب التورم الذي ظهر على ركبة اكرم توفيق لاعب المنتخب الوطنى في تأجيل خضوعه للأشعة لحسم التشخيص النهائي لإصابة بعد استبدل أمام نيجيريا أمس والتى فاز فيها النسور الخضر بهدف نظيف.

وسيخضع أكرم توفيق للأشعة بعد ساعات قليلة بعد زوال التورم لحسم الإصابة، حيث توجه للمستشفى أمس لكنه لم يتمكن من إجراء الأشعة.