شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يدعم أكرم توفيق: هتعدى بإذن الله وعايز أشوف ضحكتك على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عمرو السولية، لاعب المنتخب الوطنى ونجم وسط النادى الأهلى، على دعم زميله فى المنتخب والقلعة الحمراء أكرم توفيق، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، مشيرا إلى أنه اختبار من الله ومتمنيا له السلامة والرجوع أقوى من قبل.

وقال السولية، عبر حسابه على انستجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيبى، ربنا مبيجبش حاجة وحشة وده خير واختبار من ربنا، ده قدر ولازم نتقبله أنا واثق إنك هترجع أحسن وأقوى من الأول علشان انت من أكتر اللعيبة الرجالة اللى لعبت معاها، هتعدى بإذن الله وعايز أشوف ضحكتك دى على طول".





وسبق ووجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة دعم لأكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء بعد إصابته بالرباط الصليبي قائلة: "نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا أكرم توفيق.. نثق في عودة أسدنا سريعًا أقوى من ذى قبل".

تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومعرفة رأيه في المكان الذي يرغب في إجراء العملية الجراحية.

وطلب أكرم توفيق إجراء العملية الجراحية في ألمانيا أو إيطاليا في حديثه مع مدير الكرة بالنادي، حيث تحفظ اللاعب على فكرة إجراء جراحة الصليبي في القاهرة،ويرغب أكرم توفيق في إجراء العملية الجراحية في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل من الإصابة والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن.