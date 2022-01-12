شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة طبية جديدة لبيرسي تاو غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجري بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدًا الخميس للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية في ضوء نتيجة المسحة.
وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأحمر، إن حالة بيرسي تاو جيدة وفي تحسن مستمر، وسوف يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة صباح الخميس لتحديد موقف مشاركته في التدريبات من عدمها.
وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب يؤدي تدريبات بدنية خفيفة في المنزل بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي، لحين عودته للانتظام في التدريبات الجماعية والمباريات في ضوء المسحة التي سوف يجريها غدًا.
ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدٍ الخميس على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.