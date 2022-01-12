شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الخسارة من الاتحاد ليست نهاية المطاف.. وهدف بيراميدز الملغى "صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن لقاء الاتحاد السكندري كانت له ظروف عديدة في ظل العودة من توقف طويل وغياب عدد كبير من النجوم على رأسهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف، بجانب الضغوط التي تعرض لها طاقم الحكام طوال اللقاء من جانب الفريق المنافس، موضحا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وبإمكان الفريق التعويض في اللقاءات الأربعة المقبلة.

شدد جلال على أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة في اللقاء وهناك محاولات لحل تلك المشكلة مشددا على أن الهدف الملغي الذي سجله الفريق في الشوط الأول هدف صحيح ومؤكد والفار لم يكن متأكدا من إلغائه ولذلك استدعى الحكم الرئيسي لمتابعة اللقطة.

أوضح إيهاب جلال، أن بيراميدز أمامه العديد من التحديات في الدوري والكونفدرالية وكأس الرابطة سبقها راحة للاعبين لفترة طويلة لالتقاط الأنفاس كانت مهمة قبل استئناف المباريات وبيراميدز هدفه كأس الرابطة والفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، مشيدا في ذات الوقت بالعناصر التي شاركت في اللقاء والإصرار حتى النهاية للتعويض.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

وسجل الأهداف لفريق الاتحاد السكندرى كل من أحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 15 بينما عزز الايفوارى موبولولو تقدم فريقه فى الدقيقة 57، بينما جاء هدف تقليص الفارق لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75 .

وبهذة النتيجة يحقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة بينما بيراميدز يتزيل جدول الترتيب لعدم حصد نقاط .