شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بدر بانون مع الأهلى قبل الإصابة مع أسود الأطلسى بكأس الأمم الأفريقية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى إثر الاعلان عن استبعاد المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر من صفوف منتخب أسود الاطلسى فى كأس الامم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون بسبب عدم قدرته على المشاركة فى المباريات لفترة طويلة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا مرتين على التوالى.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

"السلطان"، لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.