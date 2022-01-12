شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات كأس رابطة الاندية اليوم الأربعاء 12\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 3 مباريات فى منافسات بطولة كأس الرابطة، والتى أسفرت عن فوز فيوتشر على ايسترن كومبانى ، والمقاصة على المصرى ، بثلاثية لكلا منهما ، بينما تغلب الاتحاد السكندرى على بيراميدز بثنائية.

بيراميدز و الاتحاد السكندرى

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

وسجل الأهداف لفريق الاتحاد السكندرى كل من أحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 15 بينما عزز الايفوارى موبولولو تقدم فريقه فى الدقيقة 57، بينما جاء هدف تقليص الفارق لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75 .

فيوتشر و ايسترن كومبانى

نجح فريق فيوتشر الفوز علي ايسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الاندية المحترفة التي تنطلق اليوم .

تقدم لفريق فيوتشر طارق طه الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة لزميله أحمد رفعت ، فيما عزز التقدم محمد فاروق في الدقيقة 45 بعد تمريرة حاسمة من أحمد عاطف مهاجم الفريق ، وقبل نهاية المباراة سجل ناصر ماهر الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88 .

المقاصة و المصرى البورسعيدى

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كاس الرابطة للاندية المحترفة والتي ستقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية .

حيث أحراز أهداف فريق مصر المقاصة كريم حلاوة في الدقيقة 5 ثم أضاف الهدف الثانى محمود فهمى في الدقيقة 14 وأختتم الثلاثية اللاعب خالد صلاح في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول .