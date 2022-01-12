شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يتسلح بـ20 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على دخول معسكر مغلق بـ20 لاعبا بالإسكندرية استعداد لمباراه الغد أمام الإسماعيلى فى أولى مباريات كأس الرابطه المقرر لها في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى..الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و أحمد عيد و أحمد بيكهام و خالد عبد الفتاح و محمد شكرى و بهاء مجدى و أحمد جمال،أحمد حمص ومحمد كناريا و محمد عبد المعطى و محمد نادى و عبد الكبير الوادى و صديق اوجولا و اكسندر امير عادل و فهد جمعه و اليا سيلا و اسماعيل اشرف و محمد سعيد.

ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قائمة لاعبيه التى غادرت عصر اليوم للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى يوم 17 يناير الجارى بالإسكندرية.

يأتى هذا المعسكر إستعدادًا لمواجهتى سموحه والأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى، وفضل الجهاز الفنى إقامة معسكرا مغلقا لتجنب مشاقة السفر على اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المنتظر خلال هذه المسابقة نظرًا لخوض 5 لقاءات فى 17 يومًا.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة التى إبرامها مسئولى الدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وهم البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل بالإضافة إلى عودة عماد حمدى الذى غاب عن صفوف الفريق فى الفترة الماضية للإصابة.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم .. أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعه وعصام صبحى ومحمد دسوقى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى وأحمد مدبولى وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط والبوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه فى خط الهجوم

وكانت من أهم غيابات الدراويش عن هذا المعسكر محمد فوزى ومحمد صادق الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.