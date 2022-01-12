شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الأهلي يعلن سفر أكرم توفيق لإجراء جراحة الصليبي خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم. يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد استأنف تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم. ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدٍ الخميس على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وكان الخليج 365 قد أكد تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومعرفة رأيه في المكان الذي يرغب في إجراء العملية الجراحية.

وطلب أكرم توفيق إجراء العملية الجراحية في ألمانيا أو إيطاليا في حديثه مع مدير الكرة بالنادي، حيث تحفظ اللاعب على فكرة إجراء جراحة الصليبي في القاهرة.

ويرغب أكرم توفيق في إجراء العملية الجراحية في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل من الإصابة والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن.