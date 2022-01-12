شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوجه رسالة لأكرم توفيق بعد إصابة الصليبى: نثق فى عودة أسدنا سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة دعم لأكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء بعد إصابته بالرباط الصليبي قائلة:"نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا أكرم توفيق ..نثق في عودة أسدنا سريعًا أقوى من ذي قبل".

تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومعرفة رأيه في المكان الذي يرغب في إجراء العملية الجراحية.

وطلب أكرم توفيق إجراء العملية الجراحية في ألمانيا أو إيطاليا في حديثه مع مدير الكرة بالنادي، حيث تحفظ اللاعب على فكرة إجراء جراحة الصليبي في القاهرة،ويرغب أكرم توفيق في إجراء العملية الجراحية في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل من الإصابة والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على التواصل مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر والمتواجد حاليا بالكاميرون رفقة منتخب مصر لدعم اللاعب بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد مسئولي الأهلي لأكرم توفيق على دعمهم للاعب والوقوف بجانبه من أجل العودة للملاعب في أسرع وقت،وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وأكدت نتائج الآشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس، واجري البعثة اجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.