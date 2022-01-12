شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "ميسى" الاتحاد يتقدم بالهدف الأول على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحمد عادل " ميسى " صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى بيراميدز في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

و يخوض فريق بيراميدز بقيادة خالد جلال اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى .. مهدي سليمان

خط الدفاع .. أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط .. نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم .. دودو الجباس

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، محمد عبد السلام ، مروان عطية ، هشام صلاح

خط الوسط .. موبولولو ، أحمد عادل " ميسى " ، عبدالله نصيب ، بواتنح

خط الهجوم .. مورو سيلفو ، كريم الديب











































