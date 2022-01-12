مدرب تونس: الحكم فاجأنا بإنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، الزامبى جاني سيكازوي، حكم مواجهة نسور قرطاج أمام مالي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال منذر في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "بعد البطاقة الحمراء كنا نود أن نستغل النقص العددي ولكن تفاجأنا بالحكم يُنهي المباراة قبل وقتها الأصلي مرتين، لم نكمل الـ90 دقيقة".

وأكمل: "من المفترض أن نلعب حتى الدقيقة 97 على الأقل، والحكم حرمنا من 10 دقائق على الأقل، ولم يحتسب ضربة جزاء واضحة لنا".

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي شهدت جدلا بسبب إنهاء سيكازوي المباراة في الدقيقة 85، قبل استكمالها، لينهيها مجددا قبل نهاية الـ90 دقيقة.

وأضاف منذر الكبير: "دخلنا الشوط الثاني ليس كما يلزم وتلقينا هدفا، لم نكن موفقين في إنهاء الهجمات، في المقابل سجل مالي هدف بطريقة لا تعبر عن سير المباراة".

واختتم: "مطالبون بأن يكون لنا رد فعل قوي في المباراتين المقبلتين، ونثق في أنفسنا لنصل لهدفنا".