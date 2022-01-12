كيروش يوجه رسالة للجماهير: نشعر بالحزن والألم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للجماهير، بعد الخسارة أمام نيجيريا في افتتاحية مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وكتب كيروش عبر حسابه على تويتر: "لا شك أننا نشعر بالحزن والألم، لأننا نريد تقديم أداء جيد ونُسعد جماهيرنا وأصدقائنا وعائلاتنا".

وأكمل المدرب البرتغالي: "نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورون بنا".

وخسر المنتخب المصري بهدف نظيف أمام نيجيريا بهدف سجله كيليتشي إيهيناتشو، في مباراة شهدت تفوق واضح للنسور على حساب الفراعنة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا بيساو يوم السبت المقبل، قبل مواجهة السودان في الجولة الأخيرة بدور المجموعات يوم الأربعاء المقبل.