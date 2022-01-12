عبد الحفيظ: نتواصل مع أكرم توفيق ونرتب تفاصيل رحلته العلاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه على تواصل مع أكرم توفيق لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في مواجهة نيجيريا في افتتاح مشوار الفريقين بكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه يتابع حالة اللاعب أكرم توفيق باستمرار بشكل دقيق حتى موعد وصوله إلى القاهرة.

ويصل أكرم توفيق إلى القاهرة يوم السبت المقبل، من أجل بداية رحلة العلاج بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وانتهاء مسيرته مع المنتخب، وربما الموسم بشكل كامل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن العمل بدأ بالفعل في النادي الأهلي من أجل الترتيب للرحلة العلاجية للاعب لإجراء العملية الجراحية والعودة من جديد إلى الملاعب.