ماذا يقول قانون اللعبة بشأن قرار حكم تونس ومالي بالعودة للملعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت مباراة منتخبي تونس ومالي واقعة تحكيمية كارثية، بعدما أنهى جياني سيكازوي المباراة في الدقيقة 85 من اللقاء، قبل أن يعود اللقاء للاستئناف مجددًا بعد اعتراض لاعبي تونس.

وعاد الحكم الزامبي لإنهاء المباراة مرة أخرى في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضًا العودة إلى استمرار اللعب من جديد لاستئناف وقت المواجهة.

وحاول مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب مرة أخرى لاستئناف ما تبقى من زمن المباراة، وسط غياب سيكازوي وتواجد الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.

وعاد لاعبو منتخب مالي إلى الملعب بعد 30 دقيقة من محاولات العودة للعب، إلا أن الفريق التونسي رفض الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المواجهة بفوز مالي.

شكوى للكاف

أفاد مراسل شبكة بي إن سبورتس الرياضية، أن منتخب تونس تقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث مباراة مالي.

وأشار المراسل إلى أن المنتخب التونسي سيطالب إعادة مباراته أمام مالي، بعد الخطأ الفادح الذي قام به سيكازوي حكم المباراة.

ماذا يقول القانون؟

ويقول البند الثاني من القانون الخامس الخاص بقرارات الحكم في قانون لعبة كرة القدم ما يلي:

- سوف تُتخذ القرارات بأفضل ما لدى الحكم من قدرات وفقا لقوانين اللعبة (وروح اللعبة) والتي تستند إلى رأي الحكم الذي لديه السلطة التقديرية باتخاذ الإجراء الملائم في إطار عمل قوانين اللعبة.

- تعتبر قرارات الحكم بشأن الوقائع المتعلقة باللعب نهائية بما في ذلك احتساب الهدف أو عدم احتسابه ونتيجة المباراة، ويجب أن تحترم دائما قرارات الحكم والحكام الآخرين.

- لا يجوز للحكم تغيير قراره بإعادة الاستئناف عند إدراكه أنه قد أصدر قرارا غير صحيح أو بموجب مشورة من حكم أخر بالمباراة إذا تم استئناف اللعب أو قام الحكم بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول أو الشوط الثاني (بما في ذلك الوقت الإضافي) وقد غادر میدان اللعب أو ألغي المباراة، ومع ذلك، إذا غادر الحكم ميدان اللعب في نهاية الشوط إلى منطقة مراجعة الحكم أو لكي يأمر اللاعبين بالعودة إلى ميدان اللعب، فإن هذا لا يمنع من تغيير القرار بسبب الحادثة التي وقعت قبل نهاية الشوط.

- إذا فقد الحكم الأهلية، فإنه يجوز مواصلة اللعب تحت إشراف أحد الحكام الآخرين حتى الخروج التالي للكرة من اللعب.