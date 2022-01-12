تأخر مباراة موريتانيا وجامبيا لمدة 45 دقيقة بسبب أحداث لقاء تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت الجهة المنظمة تأخر مباراة موريتانيا وجامبيا، التي كان من المقرر إقامتها عند السادسة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً ولكن سيتم تأخيرها لمدة 45 دقيقة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة تونس ومالي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وخسر المنتخب التونسي المباراة التي جمعته ضد نظيره المالي بهدف نظيف، عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا