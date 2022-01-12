الامارات | (فيديو) فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي في كأس امم افريقيا.. لم تشهدها الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي في كأس امم افريقيا.. لم تشهدها الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي ضمن منافسات الجوبة الاولى للمجموعة السادسة من كأس الامم الافريقية بكرة القدم التي تجري حاليا الكاميرون، والتي انتهت بفوز مالي بهدف دون رد.

وقام حكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي بإنهاء المباراة قبل وقتها الرسمي وتحديدا في الدقيقة 89 و55 ثانية دون ان يعطي المباراة فرصة للانتهاء بوقتها الحقيقي الطبيعي، كما لم يمنح اي دقيقة اضافية، في وقت كان منتخب تونس يبحث فيه عن هدف التعادل.

وأدى هذا التصرف الغريب الى احتجاج الفريق التونسي بعد نهاية صافرة الختام لينزل الجهاز الفني الى الملعب ويدخل في نقاش حاد مع الطاقم التحكيمي الذي خرج من الملعب تحت حراسة امنية كبيرة.

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