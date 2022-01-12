موعد كلاسيكو برشلونة وريـال مدريد الليلة في السوبر الإسباني.. والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم، في التاسعة من مساء اليوم، صوب ستاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يحتضن مواجهة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وغريمه التقليدي ريـال مدريد، ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسبانى في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير الجارى وهم: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليجا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من كلاسيكو الليلة في المباراة النهائية للسوبر الإسبانى، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقى أتلتيكو مدريد وأتليتك بيلباو على ستاد "الملك فهد الدولي" في التاسعة مساء غد الخميس.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

مع دخول ريال مدريد بكامل عناصره إلى كلاسيكو السوبر أمام برشلونة، من المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان مندي

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

مع الغيابات العديدة في صفوف برشلونة، وخاصة الإصابات التي ضربت خط الدفاع، من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

نيكو جونزاليس - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي

القنوات الناقلة

نجحت قنوات SSC السعودية في الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني 2021، وتنقلها حصريًا عبر قنواتها بتقنية HD.

ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على القناة الرياضية السعودية SSC5 HD.

ويمكنك مشاهدة المباراة مجانًا عبر شاشتها بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية..

التردد: 12417

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

أما ترددها على نايل سات:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد

إذا كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد عبر الإنترنت، فهناك طريقة واحدة وهي منصة شاهد، والتي تنقل جميع قنوات SSC.

يمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية SD أيضًا، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP لمشاهدة المباريات بتقنية HD.