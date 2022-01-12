الكاس لمصراوي: غير متفق مع كيروش في قراراته.. ولابد أن ندعمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد أحمد الكاس لاعب منتخب مصر السابق، أنه غير متفق مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في قراراته، مشيراً إلى أنه سيستمر في دعم المنتخب الوطني حتى النهاية.

وتعرض منتخب مصر للهزيمة في أول مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف.

وقال الكاس في تصريحات خاصة لمصراوي: "جميعنا محبط، ولكن هذا هو قدرنا، غير متفق مع كيروش منذ البداية في معظم قراراته، ولكن في النهاية لابد أن ندعمه، وذلك من أجل منتخب مصر وليس لشخصه، هو لا يعنيني في أي شيء".

وأضاف: "هذا هو وقت الدعم والمساندة، لننحي الأراء جانبا الآن، ونساند وندعم فقط، لاعبو المنتخب يصلهم كل شيء يدور، كما كان يصلنا من قبل عندما كنا في نفس المكان، سندعم للنهاية، هذا واجبنا وواجب كل مصر يحب هذه البلد".

وتابع: "الوقت غير مناسب للحديث عن سلبيات، الأهم الآن بث الروح للاعبين وإعادة الثقة لهم، تعادل السودان وغينيا أمر إيجابي لابد من استغلاله، يجب على الجميع دعم المنتخب من صحافة وإعلام ومسئولين وجمهور".

وأكمل: "نعم هناك استياء ولكن اذا استطاع المنتخب تقديم أداء جيد وخسر في النهاية سوف نصفق له، كلامنا عن كيروش لن يغير شيء فيه، هو شخص عنيد للغاية".

وعن بديل أكرم وفتوح، اختتم الكاس: "البدلاء كان لهم دور في كأس العرب ولم يستفد منهم بمباراة نيجيريا، لا أعلم كيف لعب بـ4 مدافعين في الخط الخلفي، عبدالمنعم والونش وحجازي وأيمن أشرف، أين الظهير عمر كمال، لماذا أعده لكأس العرب، ماهذه العقلية؟.. كيروش يناقد نفسه".