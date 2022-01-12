الاتحاد الأفريقي يرد على أنباء إلغاء مران منتخبات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الأنباء التي وصفها بالكاذبة حول امتناع بعض المنتخبات عن خوض التدريبات، وذلك أثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

تعرضت منتخبات عديدة لإصابات بفيروس كورونا خلال المشاركة في أمم أفريقيا، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرة بعض المنتخبات على خوض المباريات بقائمة مكتملة.

وقال لوكزولو سبتمبر المسئول الإعلامي بالاتحاد الإفريقي، بأن ما أشيع حول إلغاء بعض المنتخبات للتدريبات أمر غير صحيح.

ورد سبتمبر على الأمر بـ4 نقاط أتت كما يلي:

1- الفرق لا تتدرب في يوم المباراة، وكما هو معلوم هناك مباريات في مدينة "ليمبي" اليوم.

2- إضافة لذلك فكل المنتخبات تتواجد في الوقت الحالي بمدينة ليمبي من أجل خوض مباريات المجموعة الخاصة بها.

3- كل التدريبات التي كانت مجدولة لتقام أمس الثلاثاء أقيمت بشكل طبيعي.

4- لذا، لم يكن هناك تدريبات مجدولة لتقام اليوم، لأن المنتخبات لا يمكن أن تتدرب في يوم خوضها للمباريات.