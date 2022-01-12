كلوب: لا أرى شيء غريب في تصريحات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على تصريحات محمد صلاح جناح الفريق ومنتخب مصر بشأن تجديد تعاقده مع الفريق والمفاوضات الدائرة حاليا.

وقال كلوب في تصريحاته: "قبل كل شيء، اعتقد أنه من الخطر خلال الحوار الصحفي أنك لا تتحدث مع اللاعب نفسه".

ويتواجد محمد صلاح حاليا مع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون.

وتابع: "لا يوجد أي شيء غير متوقع، أعلم أن محمد صلاح يرغب في البقاء، وهذا هو الموقف بالنسبة لنا جميعًا، لكن هذه الأمور تحتاج إلى وقت".

وأضاف: "أعتقد أن كل الأمور في موضعها ولا يوجد المزيد لنقوله".

وواصل: "أنا إيجابي للغاية بهذا الشأن، لكن لا أرى أنه من المنطقي أن نتحدث باسم الجماهير، أنا واثق للغاية أن الجماهير لا تشعر بتوتر كبير".

واستطرد: "هم يعلمون النادي ومن يتعامل مع الموقف في الفريق منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن هناك أسباب عديدة للنظر للأمر بشكل ايجابي".