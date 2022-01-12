مصدر لمصراوي: تريزيجيه يقترب من الرحيل عن أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يبحث محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا والمنتخب المصري، الخروج على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على الفرصة للمشاركة بصورة أساسية.

وعلم "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن ما يدور داخل أروقة نادي أستون فيلا وجود رغبة من "تريزيجيه" للخروج عن الفريق على سبيل الإعارة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت تقريرًا كشفت من خلاله إمكانية رحيل "تريزيجيه" عن فريقه أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب صاحب الـ27 عامًا، في الخروج على سبيل الإعارة خاصة بعد تعاقد نادي أستون فيلا مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة على سبيل الإعارة بحسب ما علمه "يلا كورة".

"تريزيجيه" كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول بالموسم الماضي ليغيب عن الملاعب 8 شهور، قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه في مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وخاض "تريزيجيه" 64 مباراة بجميع المباريات مع أستون فيلا، ليسجل تسعة أهداف ويصنع خمسة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن "ترزيجيه" القادم من صفوف قاسم باشا التركي في صيف 2019، يمتلك عقدًا مع أستون فيلا حتى صيف 2023.