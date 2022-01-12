"روضنا صلاح في المعركة البدنية" .. كيف تناولت صحف نيجيريا الفوز على منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشادت الصحف النيجيرية الصادرة اليوم الأربعاء بفوز منتخب بلادها على منتخب مصر بهدف نظيف في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتصدر السيطرة على محمد صلاح نجم منتخب مصر الصحف النيجيرية في تقريرها عن المباراة حيث قال صحيفة "كومبليت سبورتس" إن النسور قطعوا الامدادات عن صلاح .

وتحت عنوان "النسور يظهرون قوتهم البدنية ضد مصر" قال الحارس السابق آيك شورونمو للصحيفة النيجيرية إن النسور حولوا المباراة إلى معركة بدنية التي يتفوق فيها ابناء بلاده مشيراً إلى أن الروح القتالية والقتال من أجل استعادة الكرة مكنت المنتخب الأخر من الفوز بالمباراة.

وتناولت صحيفة "ذا صن نيوز" فوزو منتخب بلادها وأشارت غلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وجد نفسه منعزلاً في المقدمة بفضل تحكم منتخب بلادها في إيقاع اللعب والسيطرة تماماً على المباراة.

صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية أيضاً قالت إن منتخب بلادها أهدر فوزاً كبيراً على منتخب مصر وذكرت الصحيفة أن منتخب بلادها حظى الكاميرونيون في جارتها مدينة جاروا وكأن النسور لعبوا في نيجيريا.

ويلعب منتخب مصر يوم السبت القادم مع غينيا بيساو بينما تواجه نييجريا في نفس اليوم السودان.