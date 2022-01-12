كاف لمصراوي: كورونا يتسبب في نقص عددي بين حكام أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أزمة كبيرة تواجه لجنة الحكام بالاتحاد، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا بين الحكام المكلفين بإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن عدد من الحكام المكلفين بإدارة مباريات كأس الأمم تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إجراءات المسحة الطبية طبقا للبروتوكول المعتمد من اللجنة الطبية في كاف.

وأشار المصدر إلى أن كاف وجه الدعوة لعدد من الحكام الدوليين بالاتحادات الوطنية الأفريقية المختلفة للتغلب على النقص العددي في عدد الحكام.

كذلك علمت يلا كورة من مصدر خاص بلجنة الحكام في كاف أن المكسيكي فرناندو جيريرو، حكم تقنية الفيديو، هو أحدث الحكام الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وتم استبداله بالحكم المغربي عادل زوريك، الذي يتولى مهمة حكم الفيديو في مباراة تونس ومالي بالجولة الأولى.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام كانت قد استدعت 33 حكم ساحة وتقنية فيديو و31 حكم مساعد قبل انطلاق فعاليات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.