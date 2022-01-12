كأس الرابطة.. المقاصة وفيوتشر يقتسمان صدارة المجموعة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق مصر المقاصة فوزا كبيرا على المصري بثلاثية دون رد، كما فاز فيوتشر على إيسترن كومباني بالنتيجة ذاتها، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة.

افتتح كريم حلاوة التسجيل مبكرا للمقاصة في الدقيقة الخامسة، وأضاف محمود فهمي هدفا ثانيا في الدقيقة 15، فيما اختتم خالد صلاح الثلاثية في الدقيقة 39.

وفي المباراة الأخرى بالجولة ذاتها، سجل طارق طه هدف فيوتشر الأول في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يحرز ناصر ماهر الهدف الثالث في الدقيقة 88.

بهذا يقتسم كلا من المقاصة وفيوتشر صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وذلك بشكل مؤقت لحين نهاية الجولة.

وتختتم منافسات الجولة في تلك المجموعة بمواجهة بيراميدز مع الاتحاد السكندري، التي تقام في موعد لاحق اليوم الأربعاء.

تشكيل المصري:

حارس المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد علاء - عمرو موسى - أحمد شديد.

خط الوسط: إسلام عطية - فريد شوقي - حسن علي.

خط الهجوم: محمد جريندو - محمد بلح - محمد عنتر.

تشكيل مصر المقاصة:

حارس المرمى: أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: خالد صلاح - أحمد صبيحة - أحمد منعم - علي فتحي.

خط الوسط: محمد محسن ليلة - إسلام زيادة - سعيد الونش.

خط الهجوم: كريم حلاوة - زياد أشرف - محمود فهمي.

تفاصيل مباراة المصري والمقاصة:

سجل كريم حلاوة لاعب المقاصة هدفا مبكرا من تسديدة رائعة في الدقيقة الخامسة، وهو أول هدف في تاريخ البطولة الوليدة.

وأضاف الفريق الفيومي هدفا ثانيا في الدقيقة 15 من توقيع محمود فهمي الذي استغل حالة ارتباك في دفاعات المصري.

وفي الدقيقة 39 أضاف خالد صلاح هدفا ثالثا للمقاصة من تسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة.

اللعب يسير بإيقاع هادئ في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، في ظل النتيجة المريحة التي خرج بها المقاصة من الشوط الأول.

تفاصيل مباراة إيسترن كومباني وفيوتشر:

افتتح فيوتشر التسجيل في الدقيقة العاشرة بهدف من توقيع طارق طه الذي سدد الكرة بقوة على يسار حارس إيسترن كومباني.

في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول استلم محمد فاروق الكرة على أعتاب منطقة جزاء إيسترن كومباني، وأطلق تسديدة قوية جاء منها الهدف الثاني ليؤكد سيطرة فريقه على مجريات المباراة.

إيسترن كومباني يشن عدة هجمات لتقليص الفارق لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 88 أطلق ناصر ماهر رصاصة الرحمة على إيسترن كومباني، بعدما سجل هدف فيوتشر الثالث من ركلة جزاء.