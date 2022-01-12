مباشر.. تونس 0-1 مالي.. معلول والمثلوثي أساسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وسط فضيحة تحكيمية بسبب الحكم الزامبي جاني سيكازوي تلقى المنتخب التونسي خسارة من أمام نظيره المالي بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن حسابات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

الحكم الزامبي أطلق صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 89 من زمن أحداث المباراة، وسط احتجاجات من لاعبي منتخب تونس ومدربه "نسور قرطاج" منذر الكبير.

المنتخب المالي فاز بهدف دون رد جاء عن طريق إبراهيما كوني من ضربة جزاء في الدقيقة 48 من زمن أحداث المباراة.

في المقابل، أهدر وهبي الخزري ضربة جزاء لصالح تونس في الدقيقة 77، كما شهدت المباراة طرد البلال توريه في الدقيقة 87.

وأصبح المنتخب المالي في صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة جامبيا وموريتانيا والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي في المباراة المقبلة نظيره الموريتاني، في المقابل يلعب منتخب مالي ضد جامبيا.

تشكيل تونس: بشير بن سعيد - علي معلول - منتصر طالبي - ديلان برون - بلال العيفة - عيسى العيدوني - حنعبل مجبري - إلياس السخيري - نعيم سليتي - وهبي الخزري - حمزة المثلوثي.

تشكيل مالي: إبراهيم مونكورو - ماساديو هايدارا - هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي - أمادو هايدارا - ديادي ساماسيكو - أداما تراوري - مالودا - موسى دجينيبو - إبراهيما كوني.