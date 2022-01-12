الجبلاية تعلق على أداء المنتخب.. وتكشف: 42 مليون جنيه ثمن إقالة كيروش

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد السابق وضع بندا في عقد كيروش يقضي بحصوله على راتب عام ونصف العام حال إقالته.

وقال عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "راتب كيروش الشهرى يقدر بـ130 ألف يورو (أى مايوازى 2 مليون و340 ألف جنيه)، حيث يكون من حقه الحصول على إجمال قرابة الـ42 مليون جنيه حال الإقالة، وبالتالى هو رقم ضخم وهو ما أخبرنا به خالد الدندرلى نائب رئيس الاتحاد لذا قررنا مراجعة كل العقود فى الجبلاية وبالتالى نحن لا نملك سوى الدعم والمساندة ولا نملك حق إقالة المدرب".

وأضاف حسين: "لم يعجبنى أداء منتخب مصر أمام نيجيريا بالأمس مثل كل المصريين، شوفت كل لاعب بيلعب فى مكان غير مركزه، وليس هناك تواصل بين مجلس الاتحاد وجمال علام رئيس الاتحاد بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده فى الكاميرون".

وتصدر منتخب نيجيربا جدول المجموعة الرابعة مبكرا، بعد أن حصد أول 3 نقاط على حساب الفراعنة، فيما تعادل السودان مع غينيا بيسارو.