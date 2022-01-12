ما هو موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون فريقا إنتر ميلان ويوفنتوس على موعد مع مواجهة نارية في كأس السوبر الإيطالي مساء الأربعاء.



ويخوض إنتر ميلان المباراة بصفته بطلا للدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بينما يلعب اليوفي المواجهة كبطل لكأس إيطاليا.

وتُقام مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس مساء الأربعاء ١٢ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٢.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ١٢ ليلا بتوقيت أبوظبي.

لن تبث مباراة كأس السوبر الإيطالي عبر أي قناة عربية، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات الأورببية مثل "سبور 1" المجرية، و"بولسات سبورت" و"كانال 5" و"بريمير سبورت" و"ماكس سبورت 3" و"أرينا سبورت" و"سوبر سبورت".

يُنتظر أن يدخل سيميوني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، المباراة بطريقة 3-5-2، بحسب ما ذكر موقع "سبورتس كيدا" الإنجليزي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس ونيكولو باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وهاكان تشالهانوجلو وإيفان بريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو.

على الجانب الأخر، سيدخل ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس اللقاء بطريقة 4-4-2.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: لوكا بيلجريني وجورجيو كيليني ودانيلي روجاني وماتيا دي تشيليو.

خط الوسط: ويستون ماكيني ومانويل لوكاتيلي ورودريجو بينتانكور وفيديريكو بيرنارديسكي.

خط الهجوم: مويس كين وباولو ديبالا.

أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الإيطالي

يوفنتوس - 9 مرات

ميلان - 7 مرات

إنتر ميلان - 5 مرات

لاتسيو - 5 مرات

روما - مرتان

نابولي - مرتان