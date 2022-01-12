القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.



وسيتواجه برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو بالدور نصف النهائي للسوبر الإسباني، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

ويدخل برشلونة المباراة بعد تعادل أمام غرناطة بهدف لمثله في منافسات الدوري الإسباني، وريال مدريد حقق فوزًا على فالنسيا برباعية لهدف.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من الـ12 حتى الـ16 من يناير الجارى وهي: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليغا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني على مر التاريخ برصيد 13 مرة من إجمالي 25 مشاركة سابقة.

في المقابل، نجح ريال مدريد في الفوز بلقب السوبر الإسبانى 11 مرة ليأتي في المركز الثاني خلف الفريق الكتالوني بقائمة الأكثر تتويجا، حيث حصد الميرنغي ألقابه الـ11 من إجمالي 17 مشاركة سابقة في البطولة.