شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن مباراة برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة، بطل كأس ملك إسبانيا، مع ريال مدريد، وصيف الدوري، في أولى مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأربعاء.



وتقام بطولة السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى الأحد المقبل، 16 من نفس الشهر.

ويقام يوم الخميس نصف النهائي الثاني للمسابقة بين بطل الليجا أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو وصيف كأس الملك.

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأربعاء، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وينطلق لقاء كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2022 هي SSC، والتي تنقل جميع أحداث الكرة السعودية ومسابقاتها من الدوري السعودي وكأس الملك، وكذلك تذاع عليها مباريات دوري أبطال آسيا داخل المملكة.

يمكنك مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني مجانًا عبر شاشتها بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX.

يتوقع أن يدخل برشلونة لقاء الكلاسيكو بطريقة 4-3-3 بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بالاعتماد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: داني ألفيس وجيرارد بيكيه ورونالد آراوخو وجوردي ألبا.

خط الوسط: نيكو جونزاليس وسيرجيو بوسكيتس وجافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي وممفيس ديباي ولوك دي يونج.

برشلونة وريال مدريد

على الجانب الأخر سيدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اللقاء بطريقة 4-3-3 أيضاً.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

خط الهجوم: ماركو أسينيسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

الفرق الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الإسباني

برشلونة - 13 لقبا

ريال مدريد - 11 لقبا

أتلتيك بلباو - 3 ألقاب

ديبورتيفو لا كورونا - 3 ألقاب

أتلتيكو مدريد - لقبان