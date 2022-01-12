كيروش يكشف أسباب خسارة المنتخب أمام نيجيريا.. ويؤكد منفعلا: هذا الشخص السبب الرئيسى فى خسارتنا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - كشف كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن أسباب خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا فى أولى مبارياته فى بطولة كاس الامم الإفريقية 2022، والتى تقام حاليا فى الكاميرون.

جاء ذلك، فى تصريحات لـ قناة أون تايم سبورت الفضائية، عقب انتهاء المباراة بفوز نيجريا على مصر بهدف دون رد.

سبب خسارة منتخب مصر

وأكد كيروش أن الخسارة أمام نيجيريا فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2022 جاءت بسبب الحكم لم يعطِ منتخب مصر حقه، قائلا: "لم نتعادل لأن الحكم لم يعطنا حقنا".

وأضاف: "منتخب مصر لم يبدأ بشكل جيد، والشوط الأول شهد تألق لاعبى المنتخب النيجيرى، ولكن فى الشوط الثانى لعبنا كرة قدم، حتى أجبرنا المنتخب النيجيرى على لعب مرتدات".

مباراة مصر ونيجيريا

واستطرد كيروش غاضبا: "لنا ركلة جزاء لم يحتسبها حكم مباراة مصر ونيجريا، ومن المستحيل ألا يرى الـ فار ركلة الجزاء، لكن الجمهور يرى ويقدر كل ما يحدث داخل الملعب".

وخسر الفراعنة من نيجيريا بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم "مصر والسودان وغينيا بيساو"، بينما تعادل السودان مع غينيا بيساو بدون أهداف.