صلاح يتلقى تهنئة من رئيس "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النجم المصري محمد صلاح على انضمامه للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.

وكان فيفا أعلن الجمعة الماضية عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمت محمد صلاح بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باري سان جيرمان.

ونشر الاتحاد المصري لكرة قدم خطاب إنفانتينو لتهنئة صلاح، والذي تم إرساله للاتحاد المصري ونادي ليفربول.

إنفانتينو قال في خطابه لصلاح: "أنا سعيد جدا لترشيحك لجائزة ذا بيست ضمن ثلاثي القائمة النهائية بعد أدائك الفردي الرائع العام الماضي، وأيضا لمساعدة فريقك على المنافسة".

جدير بالذكر أن إنفانتينو قال في تصريحات إعلامية في ديسمبر الماضي أن فوز صلاح بجائزة الأفضل في العالم "مسألة وقت لا أكثر".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" في حفل ينظمه "فيفا" يوم 17 يناير الحالي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية.