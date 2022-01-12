فسخ تعاقد كيروش = 22 مليون جنيه من اتحاد الكرة (تقرير بالأرقام)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بند فسخ التعاقد المدون في عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الفراعنة، وذلك في حالة عدم الانتظار حتى موعد الدور الأخير من تصفيات كأس العالم.

عقد كيروش مع مصر يمتد حتى كأس العالم 2022 المقرر إقامته نهاية العام الجاري في قطر، إلا أنه في حال فشل الفراعنة في التأهل خلال مباراتي الدور الأخير في مارس القادم، سيعتبر العقد لاغيًا بشكل تلقائي.

عضو اتحاد الكرة، أوضح لمصراوي في تصريحات سابقة، أنه في حالة عدم رغبة اتحاد الكرة في استمرار كيروش حتى الدور الأخير من تصفيات المونديال، فإن البرتغالي سيحصل على قضاه مع الفريق مضروبًا في 1.5، بحسب بند فسخ التعاقد.)

ويحصل كارلوس كيروش على راتب شهري قدره 100 ألف يورو شهريًا خالصة الضرائب، بعد أن تعاقد مع المنتخب المصري بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي.

وفي حالة فسخ التعاقد مع كيروش، فإنه القرار سيتم إتخاذه بعد كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا، أي أنه سيكون قد قضى مع منتخب مصر فترة خمسة أشهر، حصل خلالها على مبلغ 500 ألف يورو خالصة الضرائب، ما يقارب 9 ملايين جنيه مصري.

وإذا تم إتخاذ القرار، فإن كيروش سيحصل على شرط جزائي قيمته هي 500 ألف يورو ضرب 1.5 -وفقًا للبند-، ليحصل على مبلغ 750 ألف يورو إلى جانب 500 ألف يورو تقاضاها عن فترة تواجده الحالية.

ووقتها سيصبح إجمالي ما حصل عليه كيروش من خزينة اتحاد الكرة المصري هو مبلغ مليون و250 ألف يورو خالصة الضرائب، أي ما يعادل 22 مليون و350 ألف جنيه مصري خالصة الضرائب.