"استطعنا إيقاف صلاح".. أول تعليق من نيجيريا بعد الفوز على منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

صرح شهيو ديكو نائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن منتخب بلاده نجح في إيقاف خطورة محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد النيجيري في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء :"كنت أتوقع فوز منتخب نيجيريا، لطالما منتخب نيجيريا هو المرشح الأوفر حظًا في أي بطولة نشارك بها".

وواصل :"بعد فوزنا وظهورنا القوي في مباراة مصر، ظهر الآن بشدة أن منتخب نيجيريا قادر على تحقيق اللقب".

وأكمل :"منتخب مصر دائمًا ما يعد فريقًا صعبًا في أي مباراة يدخلها أمام أي منافس ونعلم ذلك".

وتابع :"منتخب مصر لديه أحد أفضل اللاعبين في العالم، محمد صلاح يمكنه دائمًا قيادة الفريق وتحقيق الفوز، لكن بكل بساطة نيجيريا كانت الأفضل ونجحنا في إيقاف خطورة صلاح".

وأنهى :" كان بإمكاننا الفوز بالعديد من الأهداف وبسهولة، لكن مع ذلك لا تزال مصر فريقًا رائعًا ولديه القدرة على التعافي وتقديم أداء جيد في باقي مباريات البطولة كما هو متوقع".

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا تفوق على منتخب مصر بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة من افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا نسخة الكاميرون.