اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. قيمة ما يحصل عليه كيروش وفينجادا إذا فسخ عقدهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوضح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بنود فسخ التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ونيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية، في حالة وجود الرغبة لإتخاذ القرار.

وأشار حسين في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عقد فينجادا يقضي بحصوله على راتبه حتى انتهاء عام كامل من بداية التعاقد معه، في حالة الفسخ المبكر.

وقال حسين: "عقد فينجادا بدأ من 8 أبريل 2021، وفي حالة الرغبة في فسخ التعاقد معه فإنه سيحصل على راتبه كاملًا حتى نهاية العام الأول له".

وكان عامر حسين قد أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء، أن فسخ التعاقد مع كارلوس كيروش سيؤدي إلى دفع راتب لمدة عام ونصف وليس المتبقي في عقده.

إلا أن عضو اتحاد الكرة أوضح لمصراوي، قائلًا: "عقد كيروش مع مصر مرتبط بالتأهل لكأس العالم، التعاقد بدأ منذ الأسبوع الثاني في سبتمبر، ولدينا مباراتي تصفيات المونديال في مارس القادم، وفي حالة عدم الصعود فإن العقد سينتهي تلقائيًا".

وأوضح: "أما في حالة الفسخ قبل موعد مباراتي تصفيات كأس العالم، فإن العقد يقضي بحصول كيروش على قيمة ما تقاضاه عن الفترة التي قضاها مع المنتخب ضرب 1.5، مع العلم أن كيروش يحصل على 100 ألف يورو شهريًا خالصة الضرائب".

واختتم: "أي أن كيروش إذا قضى مع منتخب مصر فترة 5 أشهر، فإنه سيحصل على راتب 7 شهور ونصف الشهر كشرط جزائي إلى جانب ما تقاضاه عن فترة تواجده، وإذا قضى 6 شهور فإنه سيحصل على راتب 9 شهور أخرى".