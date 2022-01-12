بالترددات والجدول.. كيف تتابع مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية؟ (بينها مفتوحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تتواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير بثلاث مواجهات قوية.

وتلعب اليوم الأربعاء، تونس ومالي، موريتانيا وجامبيا، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

وتنقل المباريات عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقل المباريات.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

وحصلت القناة الأرضية المغربية على مباريات المنتخب المغربي في البطولة وتترددها:

التردد 11476.

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز 27500 .

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500