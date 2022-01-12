طارق السعيد لمصراوي: لا يمكن لوم صلاح على الخسارة أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن كارلوس كيروش مدرب الفراعنة يتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد في الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال طارق السعيد في تصريحات لمصراوي: "طريقة اللعب من البداية لم تكن صحيحة، كيروش لم يكن موفقا في اختيار التشكيلة وتوظيف اللاعبين في خطة 4-3-3".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: "تريزيجيه مصاب منذ فترة، صحيح أنه يمتلك خبرات ولكن يفتقد لحساسية المباريات ولا يمكن الدفع به في مباراة قوية مثل هذه".

وتابع: "محمد صلاح لا يلعب رأس حربة، فهو يفضل المساحات والانطلاقات من على الأطراف فكيف يتم الدفع به في هذا المركز؟، كذلك لعب مصطفى محمد في مكان مختلف عن مركزه الأساسي".

واستمر: "زيزو صنع الفارق بعد نزوله وبوجوده أصبح منتخب مصر أكثر خطورة، ولكن هناك علامات استفهام حول استبدال مصطفى محمد، زيزو كان يتقدم ولكن لا يجد أحدا في منطقة جزاء الخصم، وذلك لأن صلاح لم يعتد اللعب في العمق، زيزو كان يحتاج لرأس حربة يجيد اللعب برأسه ليستغل سلاح العرضيات".

وأردف: "لا أريد أن ألوم محمد صلاح، كان مراقبا رقابة لصيقة بـ3 لاعبين وكان لابد من توفير حلول بديلة، مثل الاعتماد على لاعب يملك حلولا فردية يستغل انشغال المدافعين بصلاح".

وواصل: "الانسجام غاب تماما عن تشكيل مصر أمام نيجيريا، لا أريد أن أكون قاسيا على محمد عبد المنعم لأنني لا أعلم مركزه الحقيقي".

وأتم: "في حال صعود منتخب مصر أعتقد أنه سيواجه الجزائر في نهائي مبكر، لكن من يريد الفوز بالبطولة عليه أن يتفوق على أي خصم مهما بلغت قوته".