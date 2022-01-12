الامارات | محمد صلاح يتعرض للإحراج بسبب "صورة سيلفي" بعد الهزيمة من نيجيريا (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتعرض للإحراج بسبب "صورة سيلفي" بعد الهزيمة من نيجيريا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم إن لقطة طريفة ومحرجة تعرض لها النجم المصري، وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح خلال مشاركته في أولى مباريات منتخب بلاده أمس أمام نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تعرض فيها "الفراعنة" للخسارة بهدف لصفر، بعد هدف من نجم ليستر الانجليزي، إيناشيو.

وقالت إنه مباشرة بعد نهاية المباراة، واحتفال النيجيريين بالفوز، قام أحد مساعدي مدرب المنتخب النيجيري أوغوستين إيغافوين بطلب التقاط "صورة سيلفي" مع محمد صلاح، والذي كان يشعر بالإحباط بسبب الخسارة. ولم يرفض صلاح الطلب، ووضع يده على كتف المدرب النيجيري، وتم التقاط بعض الصور، وسط استغراب من كثير من المتابعين بحسب الصحيفة، كون المدرب النيجيري، أحرج صلاح بطلبه، خاصة وأنه كان منهزما، ولا يريد التقاط صور معاكس لحالة الخيبة التي يشعر بها، خاصة وأنه لم يقدم الكثير في المباراة، وحصل على تقييم متواضع في المباراة.

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