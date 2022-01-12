الامارات | تأكيد إيقاف حارس منتخب ساحل العاج بسبب "المنشطات"

شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد إيقاف حارس منتخب ساحل العاج بسبب "المنشطات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اتحاد ساحل العاج لكرة القدم إن منتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الافريقية في الكاميرون سيحرم من خدمات حارس المرمى الأول سيلفان جبوهو بعد تأكيد إيقافه من جانب الاتحاد الدولي للعبة الشعبية (الفيفا) بسبب مخالفة لوائح العقاقير والمنشطات. وكان الفيفا أوقف جبوهو لاعب نادي ولكيت سيتي الإثيوبي بصفة مؤقتة بعد أن أكدت الفحوص تعاطيه عقارا محظورا رياضيا.

وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم هذا القرار عشية انطلاق النهائيات الافريقية الحالية لكن القائمين على إدارة منتخب ساحل العاج وضعوه في قائمة الفريق المشارك في البطولة أملا في رفع الإيقاف بعد تقديم توضيحات. وقال باتريس بوميل مدرب ساحل العاج "في بداية العام الماضي طلبنا من سيلفان الخضوع لفحص للعينين حسب القواعد بالنسبة لحراس المرمى. الطبيب الذي قام بالفحص وصف له دواء. وتناول سيلفان الدواء في مارس لكنه توقف بعد ذلك".

وأضاف المدرب "أبلغونا بنتيجة الفحص في 27 ديسمبر.. وقدمنا نحن لهم الوصفة الطبية". وقال مسؤولون من ساحل العاج إن لجنة الانضباط التابعة للفيفا أكدت الإيقاف وأمهلت سحل العاج 20 يوما لتقديم طعن رسمي في العقوبة. وسيخوض منتخب ساحل العاج مباراته الأولى في البطولة القارية ضمن المجموعة الخامسة اليوم في مواجهة غينيا الاستوائية.

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