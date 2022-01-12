الامارات | كوتينيو يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل نادي أستون فيلا تعاقده مع فيليب كوتينيو من نادي برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة.

وأعلن أستون فيلا يوم الجمعة الماضي أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع صانع الألعاب.

ووصل كوتينيو /29 عاما/ إلى مدينة برمينجهام أمس الثلاثاء، وأعلن أستون فيلا في وقت متأخر إتمام الصفقة.

ويعود كوتينيو، الذي سيرتدي القميص رقم 23، للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان قضى خمسة أعوام مع ليفربول في الفترة من 2013 إلى 2018.

ويلتئم بذلك شمل كوتينيو بزميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد، الذي تولى تدريب أستون فيلا خلفا لدين سميث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويمكن لكوتينيو خوض أول مباراة له مع أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news