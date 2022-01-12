شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يواجه مصر المقاصة اليوم بكأس الرابطة على استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره مصر المقاصة في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة قوية يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق الانتصار في مستهل رحلتهما بالبطولة.

وتبدو صفوف المصرى والمقاصة مكتملة في ظل عدم وجود لاعبين دوليين لهم يشاركون في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وطالب معين الشعبانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط ضمن خطة حصد الكأس، وتقديم مباريات قوية تكون بمثابة بروفة قوية قبل عودة مسابقة الدوري.

في المقابل يتطلع تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مباريات الدوري، لتحسين ترتيب الفريق الفيومى في جدول المسابقة.

يذكر أن المجموعة الأولى بكأس الرابطة تضم كل من بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.

ويشارك في كأس رابطة الاندية 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

وتقام مرحلة المجموعات في الفترة بين 12 يناير إلى 1 فبراير المقبل، على أن يقام نصف النهائي والنهائي في يونيو المقبل.