الامارات | الاتحاد ينتظر دفعة من حمد الله في سباق المنافسة بالدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينتظر دفعة من حمد الله في سباق المنافسة بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سينتظر نادي الاتحاد دفعة من الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله على أمل مساعدته على حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأعلن الاتحاد متصدر الدوري التعاقد مع حمد الله، هداف المسابقة في موسمي 2018-2019 و2019-2020 في انتقال مجاني الشهر الماضي بعد رحيله عن النصر عقب خلافات بين الطرفين.

لكن حمد الله لم يظهر بعد مع الاتحاد، وربما يشارك لأول مرة عند مواجهة الرائد يوم الجمعة مع سعي الفريق الملقب باسم "العميد" إلى مواصلة انتصاراته المتتالية وتعزيز تصدره للمسابقة.

ولدى الاتحاد، الذي لم يحرز لقب الدوري منذ 2009، 35 نقطة من 15 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط على الشباب الذي خاض 16 مباراة. ويأتي النصر ثالثا وله 29 نقطة من 16 مباراة ثم الهلال حامل اللقب برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

وقطع الاتحاد أول خطوة نحو مشاركة حمد الله بعدما أعلن مساء يوم الثلاثاء التوصل لاتفاق بالتراضي بفسخ عقد المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي القادم من الوحدة الصيف الماضي.

لكن يتبقى فقط أن يستكمل الاتحاد إجراءات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، المرتبطة بالإيفاء بالتزامات مالية سابقة، قبل قيد المهاجم المغربي الخطير أو أي لاعب جديد.

وإذا نجحت إدارة الاتحاد في قيد حمد الله قبل يوم الجمعة، فإنه من المرجح أن يجلس على مقاعد البدلاء مع الإبقاء على العناصر الأساسية التي قادت الاتحاد للفوز في آخر ست مباريات بالدوري.

وسيحاول الشباب العودة سريعا إلى طريق الانتصارات، بعدما تعادل بشكل مفاجئ 1-1 مع أبها يوم السبت الماضي، عندما يواجه الاتفاق يوم الجمعة أيضا لكن في موعد لاحق لمباراة الاتحاد.

وفي اليوم التالي، سيلعب النصر، الفائز في آخر أربع مباريات، ضد الفيصلي صاحب المركز 16، كما سيبحث الهلال عن فوزه الثالث على التوالي في مواجهة التعاون الذي انتصر أيضا في آخر جولتين.

وأعلنت لجنة المسابقات مساء الثلاثاء أن المباراة المؤجلة بين العملاقين الهلال والاتحاد ستقام في الرياض في الثامن من مارس.

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