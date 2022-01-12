الامارات | الأزمة مستمرة.. تقييم محمد صلاح مع منتخب مصر وهذا هو اللاعب الأبرز

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة مستمرة.. تقييم محمد صلاح مع منتخب مصر وهذا هو اللاعب الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح أداءه السيء مع منتخب مصر مع انطلاقة بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن تلقى الفراعنة خسارتهم الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون أمام نيجيريا بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

ولم يظهر المنتخب المصري بالشكل المتوقع، وكان نتيجة ذلك الخسارة أمام نيجيريا، وظهر صلاح بعيداً عن أداءه تماماً ليحصل على اقل تقييم بين لاعبي المنتخب المصري، ويواجه محمد صلاح دائماً انتقادات بسبب اختلاف مستواه ما بين ليفربول ومنتخب مصر، وهو ما تأكد خلال مباراة نيجيريا بسبب الرقابة المستمرة عليه، ولكنه أضاع فرصة إدراك التعادل في الشوط الثاني من انفراد بالمرمى ولكنه سددها في الحارس.

وأحرز منتخب نيجيريا هدفه الوحيد عن طريق اللاعب إيهيناتش في الدقيقة 30 ليحصد منتخب نيجيريا نقاط المباراة الثلاث، ويحتل صدارة المجموعة الرابعة، فيما خرج المنتخب المصري دون أي نقاط، وحصل محمد صلاح على أقل تقييم من بين جميع لاعبي مصر ونيجيريا طبقا لموقع "سوفا سكور" الخاص بالإحصائيات، بينما حصل حمدي فتحي على أعلى تقييم بين لاعبي منتخب مصر بقيمة 7.3/10، بعدما وصلت دقة تمريراته بنسبة 81%.

حيث جاء تقييم لاعبي منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي: 6.8/10

خط الدفاع:

أحمد فتوح: 6.4/10

محمود حمدي الونش: 6.7/10

أحمد حجازي: 7.1/10

أكرم توفيق: لم يحصل على تقييم بسبب إصابته في الشوط الأول

خط الوسط:

حمدي فتحي: 6.7/10

محمد النني: 6.9/10

محمود تريزيجيه: 6.6/10

الهجوم:

مصطفى محمد: 6.5/10

وشارك من البدلاء:

محمد عبد المنعم: 7.2/10

محمد شريف: لم يحصل على تقييم بعد مشاركته في الدقيقة 90

رمضان صبحي:6.6/10

أيمن أشرف: 7/10

أحمد سيد زيزو: 7.2/10

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