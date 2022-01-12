شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا مفصلا عن 3 منتخبات بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى من الجهاز المعاون له إعداد تقرير مفصل عن 3 منتخبات خلال منافسات كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم منتخبات تونس ومالى بجانب منتخب مصر وذلك للوقوف على حالة 8 لاعبين دوليين يمثلون المارد الأحمر في المحفل القارى.

يمثل الاهلى في كأس الأمم الافريقية ثنائى أجنبى هم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف) ويرغب موسيمانى في التعرف على الحالة البدنية والفنية لهؤلاء اللاعبين ونسب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم قبل إنطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالامارات، وتعرض بدر بانون مدافع الاهلى للإصابة مع منتخب المغرب ليتم استبعاده من البطولة رغم سفره للكاميرون.

وقام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من فرق الناشئين بالنادي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والتي جرت على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة الغيابات وهم أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.