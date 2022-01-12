شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندرى بمواجهة مثيرة بكأس الرابطة بالدفاع الجوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الاولى لكأس رابطة الاندية المحترفة في مواجهة صعبة يتطلع خلالها الفريقين لتحقيق الانتصار في إنطلاقة رحلتهم بالبطولة.

ويغيب عن بيراميدز في مباريات كأس رابطة الأندية خمسة لاعبين لمشاركتهم بكأس الأمم الافريقية هم الثنائى ايريك تراورى في صفوف منتخب بوركينا فاسو و ويلفريد كانون في صفوف منتخب كوت ديفوار بجانب ثلاثة لاعبين في منتخب مصر هم (عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي)، ويرى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز أن فريقه يستطيع التتويج بكأس الرابطة لإضافة إنجاز في سجله التدريبى مع الفريق السماوى.

في المقابل يسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري بجانب إشراك الصفقات الجديدة مثل محمود شبانة لتجهيزهم للتحديات المقبلة ، ويغيب عن زعيم الثغر في كأس الرابطة اللاعب سعيدو سيمبوري بتواجده مع منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن المجموعة الأولى بكأس الرابطة تضم كل من بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة

ويشارك في كأس رابطة الاندية 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

وتقام مرحلة المجموعات في الفترة بين 12 يناير إلى 1 فبراير المقبل، على أن يقام نصف النهائي والنهائي في يونيو المقبل.