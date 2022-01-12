شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يعلن حل أزمة قيد الأجانب بشكل رسمى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس نصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني الرياضي، أن مشكلة قيد اللاعبين قد تم حلها بشكل رسمي من قبل اتحاد الكرة.

وأضاف نصر أن إيسترن كومباني كان يسابق الزمن من أجل حل تلك الأزمة، التي كان لها أثر على نتائج الفريق، موضحا أن محمد بن علي الطرابلسي خط وسط أيسر الفريق ولاعب الصفاقسي السابق وفراس بن عايفية لاعب خط وسط أيمن الفريق القادم من النجم الساحلي سوف يشاركان خلال المباريات القادمة.

ونجح مسئولو نادي إيسترن كومباني في التعاقد مع أيمن غُباشي لاعب النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ووقع اللاعب لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء ظهير أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح .

وكان نادى إيسترن كومبانى حسم أولى الصفقات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالحصول على توقيع اللاعب أحمد أمين "أوفا" لاعب سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب. ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.