شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الجونة بكأس الرابطة ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الخميس على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق للمبيت بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة ، وأسفرت القرعة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الاهلى وصلت لـ 17 لاعباً سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثنائى أجنبى هم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف) فضلا عن غموض موقف السداسى المصاب بفيروس كورونا وهم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامى ربيعة" فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الامامية بالإضافة لخروج محمود كهربا لاعب الفريق من الحسابات الفنية بسبب اعارته للدوري التركى بجانب تعرض المغربى بدر بانون للإصابة .