بعد الهزيمة أمام نيجيريا.. صحيفة «ذي صن» البريطانية تسخر من كيروش: تشكيله حيّر العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

سخرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية من طريقة لعب المنتخب المصري، بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، والتي تسببت في هزيمته أمام منتخب نيجيريا، في أولى جولات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

وقالت الصحيفة إن تشكيل المدرب كيروش "حير العالم"، موضحة أن الخطة كانت عبارة عن (5-5-0)، أي 5 لاعبين في الدفاع، ومثلهم في الوسط، ودون مهاجمين.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه خلال تغطية المباراة قبل انطلاقها بدا أن كل شيء جيد، حتى كشفت قنوات "بي إن سبورت" و"سكاي نيوز" عن تشكيل منتخب مصر الرسمي الذي سيخوض به مباراة نيجيريا.

وأظهر التشكيل أن ”الفراعنة“ يدخلون المبارااة بدون هجوم واضح مع الاعتماد على 5 مدافعين، ومثلهم في الوسط في مواجهة المنتخب النيجيري.

وسقط المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا، مساء الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم كيليتشي إيهيناتشو، المحترف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الشناوي عن التصدي لها.

وخلال الـ 90 دقيقة، قدم المنتخب المصري أداءاً هزيلاً خلال مواجهة نيجيريا، حيث أهدر لاعبو النسور العديد من الفرص على مدار اللقاء، خاصة عن طريق إيهيناتشو وموزيس سيمون، وتصدى محمد الشناوي لفرصة هدف محقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.