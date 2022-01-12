شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: اتحاد الكرة يبدأ مفاوضات تخفيض راتب فينجادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام على تخفيض راتب البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد من 30 ألف دولار شهريا إلى 15 ألفا، على أن يعقد الاتحاد جلسة مع فينجادا عقب عودة جمال علام من الكاميرون".

وواصل شبانة: "أبدى مسئولو اتحاد الكرة استعدادهم للتخلي عن فينجادا حال رفض تخفيض راتبه، والاستعانة بأحد خبراء الكرة المصرية للقيام بالمهمة وتوفير راتب فينجادا لخزينة الاتحاد".

وتابع: "فينجادا تم تعيينه مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم، في عهد اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد الذي تعاقد معه لتطوير الجوانب الإدارية، وتنفيذ خطة محددة وهي ربط الناشئين بمنتخبات الشباب والمنتخب الأول".

وعن المنتخب قال شبانة: "مشاركة لاعبين كثيرين في غير مراكزهم ومنهم مشاركة تريزيجيه في منتصف الملعب تعد جريمة في حق المنتخب"، وواصل: "كنا ننتظر ظهور خبرات صلاح والنني وحجازي مع المنتخب الوطني أمام نيجيريا".