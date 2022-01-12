شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الفتح السعودى يتفاوض مع كارتيرون ومستعد لسداد الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادي الفتح السعودي يتفاوض بقوة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، موضحا أن النادي السعودي مستعد لدفع الشرط الجزائي.

وتابع شبانة في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc، أن العلاقة بين الزمالك وكارتيرون متوترة للغاية في الفترة الأخيرة بسبب إنذارات المدير الفني المتكررة.

وواصل: "كارتيرون قد يرحل للفتح السعودي في الأيام المقبلة في ظل توتر العلاقة مع إدارة الزمالك والتهديد المستمر بفسخ التعاقد".

وفي سياق مختلف أكد شبانة أن هناك استياء بين جماهير الأهلى بسبب انشغال موسيمانى بالتحليل بعد الأجازة الطويلة، موضحا أن إدارة الأهلى فتحت هذا الملف مع المدير الفني الجنوب أفريقي.

وتابع أن هناك حملة من جماهير الأهلي على موسيماني، لأنه لا يجوز لمدير فني أن يقوم بالتحليل لمباريات المنتخب والفريق مقبل على بطولة مهمة مثل كاس العالم للأندية.

واختتم شبانة أنه حتى ولو لم يكن في عقد موسيماني ما يمنع تحليله للمباريات، لكن الأهلي لا يقبل بمثل هذه الأمور لأنها تتنافى مع قيم النادي ومبادئه.